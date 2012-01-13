Эксперт: мировые рынки акций в четверг предприняли очередную попытку коррекции

Мировые рынки акций в четверг, 12 января, предприняли очередную попытку коррекции, даже несмотря на позитивный характер новостных заголовков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Тем не менее, подчеркнул он, «в лучших традициях начала 2012 года американские фондовые индексы сумели завершить торговую сессию четверга незначительным ростом, а индекс S&P 500 и вовсе вплотную приблизился к важному уровню 1300 пунктов».

В свою очередь, отметил аналитик, украинские игроки в четверг вновь воспользовались неуверенной динамикой глобальных рынков в качестве повода для продаж. В то же время, торговая сессия не отличалась завидной активностью. «Пока индексу UX сравнительно легко удается удерживаться выше уровня в 1400 пунктов, отставание украинского рынка акций следует расценивать лишь как временное явление», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.

По словам аналитика, сегодня утром динамика рисковых активов носила позитивный оттенок, хотя масштаб роста сырьевых товаров говорит о низких шансах преодоления ближайших уровней сопротивления в ходе торговой сессии. Одним из решающих факторов, от которого будет зависеть направление динамики рынков по итогам дня, станет публикация финансовых результатов JP Morgan.