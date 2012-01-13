Украинские акции на ВФБ в четверг показали положительные результаты - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в четверг, 12 января, продемонстрировали положительные результаты.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в четверг вырос на 0,5%. Практически все акции агропромышленного сектора выросли в цене. Milkiland прибавил 3,6%, Industrial Milk Company - 1,7%, Astarta - 1,5%, KSG Agro - 0,4%.При этом Agroton потерял 1,4%. Акции Sadovaya Group укрепились на 1,2%, в то время как бумаги Coal Energy потеряли 1,6%.

По словам аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг украинские нефтегазовые компании продемонстрировали разнонаправленную динамику Regal Petroleum и Cadogan Petroleum потеряли 1,3% и 3,0% соответственно, в то время как JKX Oil & Gas вырос на 2,5%. MHP и Ferrexpo выросли на впечатляющие 5,2% и 4,1% соответственно. Торги бумагами Avangard закрылись падением котировок на 4,4%.