Украинский фондовый рынок закрыл неделю падением

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 13 января, снизился на 0,90% – до 540,69 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 66 млн. 880 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,97% – до 1402,56 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 91 млн. 756 тыс. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 398 тыс. грн.