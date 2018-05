Ахметов сгенерировал генерации

Начало 2012 года для энергетической сферы Украины ознаменовалось сразу несколькими значимыми событиями, которых, впрочем, объединяет один общий фактор - укрепление позиций энергохолдинга Рината Ахметова. Стартовало сие действо 10 января с продажи 45,1% госпакета акций «Захидэнерго». В ходе заседания конкурсной комиссии была обнародована сума независимой оценки, как того требует законодательство, когда в конкурсе участвует только один претендент на покупку. Так вот, она составила 1 млрд. 897 млн. грн. и оказалась даже ниже той, которую предлагал этот единственный участник - ДТЭК Holdings Ltd, являющаяся управляющей компанией ахметовского холдинга ДТЭК. Ею был предложен 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн. - на 100 тыс. грн. больше начальной стоимости. Согласие покупателя приобрести пакет "Захидэнерго" по заявленной ранее им же цене выглядело как акт некоего благородства. Конечно, если не принимать во внимание, что конкурсные условия, в частности, требовали от приобретателя не менее 70% используемого генерацией угля поставлять с украинских шахт, что, мягко говоря, очень существенно снижало количество возможных участников конкурса.

Уже на следующий день, 11 января, ДТЭК Holdings Ltd была признана победителем другого приватизационного конкурса - по продаже чуть более 40% акций "Донецкоблэнерго". Следует отметить, что на сей раз в конкурсе, кроме ДТЭК, принимало участие ООО "Луганское энергетическое объединение". Обе стороны после раскрытия ценовых предложений даже устроили настоящий аукцион, в ходе которого состоялось 4-шаговое повышение стоимости, с размером шага 4 млн. 500 тыс. грн. В результате, реализационная цена пакета выросла по сравнению с начальной на 18,1 млн. грн. - до 467,6 млн. грн.

Однако этим в тот день события для энергетической отрасли не закончились. Немногим позже состоялось заседание конкурсной комиссии по продаже еще одного энергетического актива - блокирующего пакета "Днепроэнерго". Как ни «странно», но в этом конкурсе, как и в случае с "Захидэнерго", оказался только один участник и снова ДТЭК Holdings Ltd. Компания решила не выдумывать велосипед и предложила за данный пакет 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., опять всего на 100 тыс. больше начальной цены.

Поскольку в конкурсе «традиционно» принимала участие только одна компания, будет проведена независимая оценка приватизируемого пакета, после чего претенденту на покупку предложат сделать приобретение по оценочной стоимости. Но если она окажется ниже предложения, то повторится ситуация с "Захидэнерго"…

Итак, для полной ясности картины стоит выяснить соотношение реализационной цены пакетов энергокомпаний и их реальной стоимости, значимость для энергетической отрасли Украины усиления позиций холдинга Ахметова, возможные варианты дальнейшей приватизации энергокомпаний, перспективы перераспределения прав собственности в данной сфере, наличие рисков монополизации рынка…

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква:

Цена, которую платит ДТЭК за пакеты акций в указанных компаниях ("Захидэнерго", "Днепроэнерго", "Донецкоблэнерго" – ред.), выше, чем текущие котировки на фондовом рынке. Особенно это заметно в случае с "Донецкоблэнерго", где разница в цене почти восемь раз.

После получения контроля над "Днепроэнерго", "Захидэнерго" и "Киевэнерго" ДТЭК будет контролировать более 50% "конкурентной" части энергорынка - компаний, которые работают по ценовым заявкам. Это, безусловно, усложнит конкуренцию для тех, кто остался, так сказать, незадействованным ("Центрэнерго", "Донбассэнерго" и "Харьковская ТЭЦ5").

Участия ДТЭК в других аукционах исключать нельзя, но мы ожидаем, что она сконцентрирует свои финансовые силы на проведении широкомасштабной реконструкции приобретенных объектов.

Начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена Евдоченко:

Исходя из текущих котировок акций "Захидэнерго", цена реализации пакета вполне объективна, даже выше, поскольку, отталкиваясь от цены акций компании на фондовом рынке, стоимость 45,103% пакета составляет 1 млрд. 491 млн. грн. С другой стороны, если бы, например, ФГИУ подошел к оценке "Захидэнерго" с точки зрения его экспортного потенциала и денежных потоков, которые компания могла бы генерировать на своих счетах, а также учел конкурентную среду на данном рынке ( "Захидэнерго" - единственная компания, чьи мощности синхронизированы с европейской энергосистемой), то тогда "Захидэнерго" могло бы стоить на порядок дороже. Средняя стоимость 1 кВт/ч в Восточной Европе в два и более раз выше тарифов, действующих на внутреннем рынке Украины. Например, у нас - 0,023 евро, в Восточной Европе - от 0,06 евро и выше. Исходя из чистой прибыли «Захидэнерго» в 383,7 млн.грн., задекларированной за 9 месяцев 2011 года (максимальный показатель с 2005 года), инвестор окупит затраты на покупку всего за 4 года. Конечно, со стоны ДТЭК понадобятся и дополнительные инвестиционные вливания в реконструкцию производственных мощностей «Захиднерго». По всей видимости, деньги, сэкономленные на приобретении пакета акиций, будут вложены в развитие.

Акции "Донецкоблэнерго" считаются неликвидными на фондовом рынке, поскольку у них очень большой спрэд между ценой покупки и продажи, соответственно, оценка по рынку выглядит достаточно неубедительной (максимальная цена покупки 1,30 грн., продажи – 16 грн.), но 40,061% акций предприятия были проданы из расчета 17,8 грн., а вырученная сумма - 467,6 млн.грн. – в целом сопоставима с стакой же долей (40,061%) остаточной стоимости основных средств на балансе предприятия - 446,3 млн.грн.

Относительно стоимости 25% "Днепроэнерго", то, исходя из рыночных котировок, она выглядит вполне обоснованной.

Что касается закрепления структурами Ахметова контроля генерирующих компаний, то в этом нет ничего плохого, поскольку "Метинвест" и ДТЭК зарекомендовали себя как эффективные собственники, которые не мелочатся на инвестиционных проектах, обеспечивающих обновление производственных мощностей предприятий. Другое дело, что сам приватизационный процесс в Украине далеко несовершенен, наверное, этот момент и бросает основную тень негатива.

Процесс консолидации активов в секторе электроэнергетики, скорее всего, продолжится. В начале февраля 2012 года состоится аукцион по продаже госпакетов «Винницаоблэнерго» и «Черновцыоблэнерго». Помимо ДТЭК в их приобретении заинтересованы VS Energy и структуры Констанина Григоришина. В частности, 20,3% «Винницаоблэнерго» принадлежат структурам последнего, а 10,53% «Закарпатьеоблэнерго» - VS Energy International N.V. Также VS Energy владеет 21,98% «Черновцыоблэнерго». Не исключено, что со временем VS Energy и Константин Григоришин заявят о продаже своих активов. Что касается монополизации, то в Украине существует Антимонопольный комитет и это его задача следить за соблюдением законодательства в этой сфере, во всяком случае, публичных нареканий со стороны АМК относительно сделок по покупке энергетических активов ДТЭК не было.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий:

Оценка пакета всегда субъективна и зависит от многих факторов, в том числе и ситуации на фондовом рынке. В целом, реализационная цена "Захидэнерго" соответствует сегодняшним рыночным условиям. Исходя из того, что шахты ДТЭК являются поставщиками угля на электростанции "Захидэнерго", других реальных претендентов на покупку компании не могло быть. Таким образом, цена транзакции, в основном, зависела от щедрости ДТЭК.

Что касается стоимости приватизированного госпакета "Донецкоблэнерго", то, принимая во внимание, что долг компании перед энергорынком за электроэнергию составляет почти 4 млрд. грн., реализационная цена госпакета не выглядит заниженной.

Относительно продажи 25% "Днепроэнерго", то данный пакет может быть интересен лишь холдингу ДТЭК, поскольку она уже сконцентрировала 47,6% акций предприятия и только эта компания может в полной мере гарантировать выполнение инвестиционных и социальных обязательств. Поэтому пакет "Днепроэнерго" стоит столько, сколько за него готов заплатить ДТЭК.

ДТЭК сейчас фактически контролирует деятельность "Захидэнерго" и "Днепроэнерго", поэтому сама приватизация никак не повлияет на распределение рынка генерации электроэнергии. Однако увеличение доли ДТЭК в этих компаниях положительно повлияет на их перспективы, поскольку теперь ДТЭК имеет гарантии сохранения своего влияния на данные активы в будущем, следовательно, может инвестировать значительные средства в их модернизацию.

Все облэнерго уже фактически поделены между компаниями Ахметова, Григоришина, Суркиса, Коломойского и структурами VS Energy. Перечисленные структуры на сегодня владеют значительными пакетами облэнерго. Однако, интрига, теоретически, сохраняется при приватизации контрольных пакетов облэнерго. В частности, речь идет о "Днепро-", "Закарпатье-" и "Винницаоблэнерго".

Таким образом, на сегодня можно констатировать факт практически полного перехода украинских генераций, а также ряда других энергоактивов под контроль энергохолдинга Ахметова. С учетом реалий украинской политики, когда результаты приватизации пересматриваются только после смены президентской вертикали, можно с уверенностью говорить, что в последующие несколько лет вряд ли кто-то станет серьезно поднимать данный вопрос. Возможно, некая интрига будет сохраняться в плане позиции Антимонопольного комитета, поскольку, как отмечает эксперты, структурами Ахметова на сегодня контролируется более 50% "конкурентной" части энергорынка - компаний, которые работают по ценовым заявкам. Но и это вопрос будущего, поскольку при сегодняшнем руководстве АМК ожидать «телодвижений» не стоит.

P.S. Некая интрига сохраняется в сфере приватизации облэнерго, особенно там, где речь идет о продаже контрольных пакетов. Возможно, энергохолдинг Ахметова решит сконцентрироваться на развитии подконтрольных ему генераций, оставив упомянутые активы конкурентам. Прямым подтверждением этому может быть конкурс по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго", на который подали заявки ООО «Луганское энергетическое объединение», входящее в группу Energy Standart, контролируемую российским бизнесменом Константином Григоришиным, ПАО «Житомироблэнерго», входящее в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром Бабаковым. ДТЭК Holdings Ltd среди претендентов на покупку нет. Хотя это не дает никаких гарантий, что она не появиться позже…

Андрей Гарасим (УНИАН)