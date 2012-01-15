Проблема финансирования в еврозоне остается неразрешенной - эксперт

Проблема финансирования в еврозоне остается неразрешенной, и участники финансового рынка по-прежнему сильно обеспокоены долговым кризисом в Европе, а также напряжением в банковском секторе региона.

Так в обзоре недели прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на мировых финансовых рынках начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, после неожиданно сильной динамики в первую неделю нового года, когда единая валюта в паре с долларом торговалась над отметкой 1.3000 и в то же время обновила многолетние минимумы против фунта стерлингов, сейчас спад до минимумов сентября 2010 года в зоне 1.2660-80 выглядит более реалистичным. Давление на пару евро/доллар сохраняется.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «по рынкам прокатилась новая волна опасений грядущего понижения рейтингов стран еврозоны». Во время встречи руководителей Германии и Франции Ангелы МЕРКЕЛЬ и Николя САРКОЗИ в Берлине не было достигнуто ключевых соглашений, хотя они были "очень близки" к этому, что говорит о вероятности достижения фискального пакта ЕС уже в январе или максимум в марте. Следующая встреча, где будут присутствовать Ангела МЕРКЕЛЬ, Николя САРКОЗИ и Марио МОНТИ, состоится 20 января.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, «переговоры с частными кредиторами Греции, по всей видимости, зашли в тупик из-за нескольких хедж-фондов. Они отказываются списывать мартовские бумаги, купленные преимущественно у банков в надежде на то, что Греция в марте не будет объявлять дефолт». В случае реализации облигационного свопа, запланированного в октябре, держателям облигаций придется потерять до 100 млрд. евро, однако многие хедж-фонды отказываются принимать в нем участие.

Как отметил эксперт, скандал заставил главу Национального банка Швейцарии подать в отставку. Филипп ХИЛЬДЕБРАНД объявил в прошлый вторник о своей отставке, после того как поступила информация о том, что в августе его жена продала франки незадолго до того, как Банк предпринял меры для того, чтобы сдержать рост национальной валюты. Решение Ф.ХИЛЬДЕБРАНДА оказалось неожиданным, так как накануне он опровергал слухи о своем намерении покинуть пост, объясняя, что он не нарушал закон и не использовал информацию, которой владел, чтобы помочь жене в заключении удачной сделки.

В.СТЕЛЬМАХ также напомнил, что на первом в 2012 году заседании Европейского центробанка члены Управляющего совета приняли решение сохранить ставку на уровне 1,0%, после того как ранее понижали ее уже два раза подряд. Марио ДРАГИ указал на стабилизацию европейских долговых рынков, что воодушевило инвесторов. Депозитная и маржинальная ставки также остались без изменений. Представитель Центробанка Эркки ЛИИКАНЕН подчеркнул, что «экономические риски в еврозоне носят понижательный характер», предположив стабилизацию на низком уровне.

По словам эксперта, во время последней, пятничной сессии в Европе пара евро/доллар установила новые минимумы, чему способствовала публикация результатов аукциона по размещению итальянских облигаций. Несмотря на то, что Италия разместила 100% запланированного объема, коэффициент покрытия оказался ниже. Евро/доллар опустился ниже двадцать восьмой фигуры. Сейчас валютная пара держится на уровне 1.2787. Поддержка отмечена в области 1.2745 и 1.2700. Сопротивление проходит на 1.2800, 1.2875, 1.2955 и 1.2996.

Как прогнозирует В.СТЕЛЬМАХ, в целом политическая неопределенность в Европе в совокупности с продажами бондов с среднесрочной перспективе ослабят евро в грядущие несколько недель, и следующей целью станет минимум августа 2010 года (1.2580).