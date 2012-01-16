Заявки на покупку «Закарпатьеоблэнерго» подали ЛЭО и «Энергетическая Украина ТВ»

Заявки на участие в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» подали ООО «Луганское энергетическое объединение» и «Энергетическая Украина ТВ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, 12 января 2012 г. был последний день приема заявок на конкурс по продаже 50% акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственных акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

В декабре 2011 г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО «Житомироблэнерго» на приобретение более 50 % в уставном капитале «Энергетическая Украина ТВ» (г. Киев). ПАО «Житомироблэнерго» входит в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.