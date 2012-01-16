Американскому рынку акций в третий раз подряд не удалось отыграть внутридневные потери

Американскому рынку акций в пятницу, 13 января, в третий раз подряд не удалось отыграть внутридневные потери, в результате чего индекс S&P 500 потерял 0,5%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, в авангарде снижения на фондовом рынке США в пятницу были акции промышленных, технологических и финансовых компаний, хотя по итогам недели данные сектора стали лидерами роста, прибавив от 2% до 3%. Помимо слабой отчетности банка JP Morgan, причиной доминирования негативных настроений стали европейские новости: трудности в переговорах по поводу реорганизации греческого долга, а также новая волна понижения суверенных рейтингов европейским странам. Первое событие важнее, так как в течение недели вопрос пролонгации долговой нагрузки должен быть решен.

Как полагает П.ИЛЬЯШЕНКО, настроения инвесторов перед открытием украинских площадок в понедельник, 16 января, сложились умеренно негативные. В то же время, выходной на американских площадках скорее сдержит колебания индексов, чем придает дополнительную волатильность.

По мнению аналитика, следующим важным событием для рынков акций станет публикация блока экономической статистики из Китая во вторник, 17 января.