Эксперты: внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на отчетах американских банков

Внимание рынка акций на текущей неделе, кроме макроэкономической статистики, будет сосредоточено на квартальных отчетах ведущих американских банков, таких как Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley.

Такой прогноз высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, после появившегося в The Wall Street Journal сообщения о вероятности понижения агентством Standard & Poor’s рейтингов стран еврозоны мировые фондовые индексы в пятницу, 13 января, перешли в красную зону. Не порадовал инвесторов и квартальный отчет JP Morgan Chase & Co., который засвидетельствовал снижение прибыли и выручки в четвертом квартале. Среди позитивных новостей - второе за прошедшую неделю удачное размещение гособлигаций Италии, что говорит о некотором улучшении ситуации на долговом рынке.

По словам аналитиков, статистика, опубликованная в пятницу в США, носила смешанный характер. Так, отрицательное сальдо торгового баланса товаров и услуг в США превысило прогнозы рынка. В то же время, индекс потребительских настроений, рассчитываемый Университетом Мичигана, вырос до 74 пунктов, тогда как ожидался рост всего до 70,6 пункта.

Аналитики отмечают, что сегодняшний день небогат на статистику, поэтому инвесторы ориентируются на макроэкономические новости. В США в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга – биржи закрыты в понедельник.