Эксперты: украинские акции на ВФБ в пятницу продемонстрировали снижение котировок

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 13 января, продемонстрировали снижение котировок.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в пятницу опустился на 0,2%. Среди акций агропромышленного сектора, Industrial Milk Company и Kernel снизились в цене на 3,9% и 0,3% соответственно, Milkiland (MLK PW) укрепился на 0,7%. Торги бумагами производителя аккумуляторов WESTA закрылись падением котировок на 2,0%. Стоимость бумаг Coal Energy увеличилась на 0,7%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в пятницу котировки Cadogan Petroleum упали на существенные 4,1%, в то время как JKX Oil & Gas и Regal Petroleum поднялись на 0,8% и 0,4% соответственно. Акции Ferrexpo поднялись на 3,1%. Агрокомпании Avangard и MHP торговались в минусе, потеряв 3,8% и 3,1% за день.