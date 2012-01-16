Индекс Украинской биржи с начала года снизился более чем на 6% - эксперт

Индекс Украинской биржи с начала 2012 года снизился более чем на 6%.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В то же время, добавила она, мировые фондовые площадки с начала 2012 года показывают позитивную динамику. Американские фондовые индикаторы за последние две недели выросли в среднем на 2,6%, европейские – на 2,3%, китайский – на 3%, российский MICEX - на 4,5%.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, отечественный рынок акций начал текущую рабочую неделю со снижения вслед за мировыми фондовыми площадками. Поводом для сегодняшнего падения стало решение агентства Standard & Poor`s снизить кредитные рейтинги 9 стран еврозоны: Италии, Испании, Франции, Португалии, Австрии, Кипра, Мальты, Словакии и Словении. При этом рейтинг Франции понижен до АА+ с «негативным» прогнозом, такой же рейтинг сейчас у США. Рейтинги Португалии и Кипра снижены до «мусорного» уровня «ВВ» с негативным прогнозом.

По словам аналитика, «разрешение долговых проблем в Европе - вот основной вопрос, который беспокоит инвесторов сейчас. Все задаются вопросом: если Греция объявит дефолт, можно ли предотвратить его последствия или «заражение» распространится на другие страны еврозоны?».

Кроме того, подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, из общего долга Греции (около 300 млрд. евро) порядка 100 млрд. евро принадлежит частным инвесторам из разных стран мира, поэтому банкротства таких инвесторов могут вызвать эффект домино. В большинстве стран Европы самая значительная выплата долга приходится именно на 2012 год. Это означает, что многим европейским государствам в условиях экономического спада понадобятся дополнительные заимствования.

Об итогах прошлого года для фондовых рынков читайте в публикации"Трудный год закончился. Встречаем новый трудный год"