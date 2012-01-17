Fitch снизило прогноз по рейтингу «Газпрома» до «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз по рейтингу «Газпрома» с «позитивного» на «стабильный».

Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

«Долгосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3», - говорится в сообщении.

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз «стабильный».

Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB».

Рейтинг программы эмиссии долговых обязательств Gaz Capital S.A. подтвержден на уровне «BBB».

Рейтинг программы эмиссии коммерческих бумаг Gazprom ECP SA подтвержден на уровне «F3».

Рейтинги программы эмиссии долговых обязательств ООО «Газпром капитал» подтверждены на уровнях «BBB» и «AAA(rus)».

«Исходя из самостоятельной кредитоспособности «Газпрома», Fitch оценивает прогноз по долгосрочным РДЭ компании как «позитивный». Однако прогноз изменен на «стабильный», поскольку сдерживается прогнозом по суверенным рейтингам ввиду концентрации активов компании в России и того факта, что компания находится в мажоритарной собственности государства. Рейтинги «Газпрома» продолжают отражать самостоятельную кредитоспособность компании», - говорится в сообщении.

Кроме этого, Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД ) на уровне «BBB», рейтинг «РусГидро» - на уровне «ВВ+», рейтинг компании «Сухой» - на уровне «ВВ»; прогнозы по рейтингам всех компаний ухудшены до «стабильного» с «позитивного».

Как сообщал УНИАН, 16 января Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB», ухудшив прогноз по нему до «стабильного» с «позитивного» на фоне возросшей политической неопределенности и ухудшения ситуации в финансовом секторе Европы.