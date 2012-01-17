Лидерами снижения на Украинской бирже в понедельник стали акции банков – эксперты

Лидерами снижения на Украинской бирже в понедельник, 16 января, стали акции банков.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в понедельник продемонстрировал снижение. «Райффайзен Банк Аваль» на Украинской бирже опустился на 5,6%, «Укрсоцбанк» - на 5,2%. Среди лидеров падения также оказались акции Енакиевского металлургического завода (-5,6%), которые потеряли 16,9% по итогам четырех торговых сессий. Другие акции горно-металлургического сектора продемонстрировали менее существенное падение. Так, «Азовсталь» прибавила 0,1%, Авдеевский КХЗ потерял 2,0%, Алчевский меткомбинат упал на 0,3%.

По информации аналитиков, котировки «Стирола» (-4,5%) и «Укрнафты» (-4,0%) на Украинской бирже снизились на 15,1% и 13,3% за четыре торговых дня. Бумаги машиностроительного сектора, Стахановского вагоностроительного завода и «Мотор Сичи» просели на 3,6% и 0,7% соответственно за день. «Укртелеком» (-2,2%) в понедельник также торговался в минусе, в то время как акции «Центрэнерго» прибавили 0,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 16 января, упал на 0,95% – до 535,56 пункта. Общий объем торгов составил 143 млн. 342 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,67% – до 1379,15 пункта. Общий объем торгов составил 108 млн. 663 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 858 тыс. грн.