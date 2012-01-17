Эксперты: понижение рейтингов девяти стран еврозоны не стало сюрпризом для фондового рынка

Снижение рейтингов девяти стран еврозоны не стало сюрпризом для фондового рынка, и ожидание такого понижения уже было заложено в цены акций.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, негативные настроения на рынке акций в понедельник, 16 января, были связаны с понижением рейтинговым агентством Standard & Poor`s рейтингов девяти стран еврозоны. Одной из причин понижения рейтингов стали неубедительные действия лидеров стран региона по борьбе с долговым кризисом. Приостановка переговоров между частными кредиторами и правительством Греции по вопросу частичного списания госдолга также оказала давление на котировки.

Вместе с тем, подчеркивают аналитики, во второй половине дня в понедельник внешний фон несколько улучшился. Положительные итоги первого размещения гособлигаций Франции после потери страной высшего кредитного рейтинга благоприятно сказались на настроениях инвесторов.

По мнению аналитиков, среди важных новостей вторника - большой блок статистики по Китаю. Также стоит обратить внимание на данные по индексу потребительских цен по Великобритании и еврозоне, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии и индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка по США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 16 января, упал на 0,95% – до 535,56 пункта. Общий объем торгов составил 143 млн. 342 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,67% – до 1379,15 пункта. Общий объем торгов составил 108 млн. 663 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 858 тыс. грн.