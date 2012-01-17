Бумаги украинского агросектора на ВФБ показали смешанные результаты - эксперты

Ценные бумаги украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 16 января, продемонстрировали смешанные результаты.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в понедельник индекс украинских акций WIGUKR просел на 0,7%. Котировки Industrial Milk Company поднялись на 2,3%, Kernel – опустились на 1,0%, Astarta – упали на 0,8%, Agroton – потеряли 0,2%. Бумаги Coal Energy просели на 4,0%, в то время как Sadovaya Group - укрепились на 1,2%. Акции производителя аккумуляторов WESTA выросли на 2,1%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник бумаги Cadogan Petroleum (+1,6%) и JKX Oil & Gas (+2,0%) торговались в плюсе, в то время как стоимость акций Regal Petroleum не изменилась. Торги бумагами Avangard закрылись ростом котировок на 4,0%. Акции MHP (-1,9%) и Ferrexpo (-0,6%) торговались в минусе.