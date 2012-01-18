Динамика фондового рынка США объясняется скорее психологическими факторами - эксперт

Информационный фон не претерпел значимых изменений, и динамика фондового рынка США сейчас объясняется скорее психологическими факторами: попытка сильного роста во вторник была не менее иррациональной, чем попытка снижения рынков днем ранее.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. По его словам, фондовые индексы США во вторник, 17 января, не смогли закрепиться выше уровней сопротивления, после чего фьючерсы на индекс S&P 500 снизились почти на 1% от своего локального максимума. Тем не менее, после того как покупателям не удалось «с наскока» выйти к новым уровням, борьба между «быками» и «медведями» приобретает черты позиционной.

Для динамики рынков это означает, объяснил П.ИЛЬЯШЕНКО, что «перед продолжением движения в ту или иную сторону фьючерсам на индекс S&P 500 следует отстояться в диапазоне 1280-1300 пунктов в течение 1-2 торговых сессий. Для украинского рынка акций это означает, что рост торговой активности выглядит маловероятным».

Как сообщил аналитик, в начале второй половины дня в среду, 18 января, важным событием является публикация финансовых результатов компаний из США (Goldman Sachs, Bank Of New York Mellon и т.д.), а за 15 минут до старта торгов в США на динамике рынков может сказаться публикация экономических данных. «Пока же, даже несмотря на вероятное снижение стоимости украинских акций, не следует исключать вариант роста (отыгрыша потерь) индекса UX по итогам торговой сессии», - прогнозирует П.ИЛЬЯШЕНКО.