Минфин привлек в госбюджет 0,2 млрд. грн. и 1,86 млн. долл. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины от продажи 17 января облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 201,8 млн. грн., а также 1,86 млн. долл. от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 18 апреля 2012 года и доходностью 13,5% годовых на сумму 184,32 млн. грн., а также облигации с датой погашения 9 января 2013 года и доходностью 14,75% годовых на сумму 17,48 млн. грн.

Кроме того, были размещены номинированные в валюте облигации с датой погашения 14 января 2015 года и доходностью 9,6% годовых на сумму 1,86 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

16 декабря 2011 года вступило в силу постановление Кабмина от 12 декабря 2011 г. № 1280 «О внесении изменений в постановление КМУ от 31 января 2001 г. № 80».

В соответствии с этим постановлением, Министерство финансов Украины получило возможность осуществления эмиссии облигаций внутреннего государственного займа Украины в иностранной валюте.

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