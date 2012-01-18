ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика 25% "Днепроэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Оценка будет проведена с целью последующей продажи 25% "Днепроэнерго" единственному участнику конкурса по приватизации данного госпакета.

Напомним, единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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