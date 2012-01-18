Единые настроения на украинском фондовом рынке в среду отсутствовали - эксперт

Единые настроения на украинском фондовом рынке в среду, 18 января, отсутствовали.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, торговая сессия началась падением индекса Украинской биржи, после того как стало известно о том, что Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в наступившем году с 3,6% до 2,5%. Негативно была расценена также новость о возможном списании Грецией 68% задолженности перед частными кредиторами, сопровождавшаяся заявлением греческого премьера Лукаса ПАПАДИМОСА о необходимости принятия закона, который заставит инвесторов смириться с убытками.

Тем не менее, отметил А.КУШНАРЕВ, до обеда индекс Украинской биржи смог отыграть потери и выйти на положительную территорию, чему способствовало улучшение ситуации на зарубежных площадках. Не исключено, что игроки пересмотрели свое отношение к информации по Греции и сочли возможность скорого завершения переговоров по долгу как позитивный фактор. Положительно оценили участники рынка и предложение МВФ увеличить сумму собственных ресурсов на 1 трлн. долларов, которые могут стать дополнительным подспорьем в борьбе с долговым кризисом в еврозоне.

По мнению аналитика, слабая макростатистика по британской безработице и сообщение о том, что Fitch в ближайшее время может понизить рейтинг Италии, были оставлены без внимания. После обеда в СМИ появились сведения об успешном размещении долговых обязательств Германии и Португалии. Но они не помогли отечественному рынку закрепиться в плюсе.

А.КУШНАРЕВ также сообщил, что с выходом американской макростатистики, не отличавшейся оптимизмом, индекс Украинской биржи опустился в отрицательную зону. Так, объем промпроизводства в США в декабре 2011 года вырос на 0,4% при ожидавшемся росте на 0,5%. Хуже прогнозов оказались и данные по чистому притоку капитала в американские активы.

Как подчеркнул аналитик, под занавес сессии трейдеры предприняли попытку отыграть потери, увенчавшуюся успехом. По итогам торгов индикатор Украинской биржи вырос. Наибольший рост в индексной корзине показали акции Ясиновского КХЗ, подорожавшие на 4,76%. С хорошими результатами окончили сессию бумаги «Укрнафты» (+2,03%), Авдеевского КХЗ (+1,98%), Стахановского ВСЗ (+1,72%), «Укрсоцбанка» (+1,72%).

По информации А.КУШНАРЕВА, в аутсайдерах дня в первом эшелоне оказались акции Крюковского ВСЗ (-1,24%), несмотря на информацию об успешном завершении испытаний скоростного электропоезда, выпущенного предприятием.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 18 января, снизился на 0,77% – до 524,53 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 426 млн. 894 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,41% – до 1397,80 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 621 тыс. грн., из них на срочном рынке – 60 млн. 947 тыс. грн.