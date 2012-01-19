Лидерами роста на Украинской бирже в среду стали «Укрнафта» и Авдеевский КХЗ - эксперты

Лидерами роста на Украинской бирже в среду, 18 января, стали акции «Укрнафты» и Авдеевского КХЗ.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду продемонстрировал незначительный рост. Акции «Укрнафты» и Авдеевского КХЗ за день прибавили по 2,0%. Котировки других эмитентов горно-металлургического сектора выросли незначительно. «Азовсталь» подорожала на 0,8%, Алчевский меткомбинат – на 0,4%, Eнакиевский метзавод – на 0,02%.

По информации аналитиков, акции машиностроительного сектора на Украинской бирже в среду торговались разнонаправленно. «Мотор Сич» потеряла 1,0%, Стахановский ВСЗ вырос на 1,7%. «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк» прибавили 0,8% и 1,7% соответственно. Акции «Стирола» (+0,3%) и «Центрэнерго» (+0,5%) практически не изменились в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 18 января, снизился на 0,77% – до 524,53 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 426 млн. 894 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,41% – до 1397,80 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 621 тыс. грн., из них на срочном рынке – 60 млн. 947 тыс. грн.