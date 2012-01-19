События на фондовых площадках в среду сменяли друг друга быстрее ожиданий - эксперт

События на фондовых площадках в среду, 18 января, сменяли друг друга быстрее ожиданий: вместо привычного разделения торговой сессии на первую и вторую половину вчерашний день следует разбить на три составляющие.

Так прокомментировал агентству УНИАН ситуацию на рынке акций аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Во-первых, отметил он, «как и ожидалось, после провала наступления покупателей во вторник, в первой трети дня среды инициатива была на стороне продавцов». Однако уже во второй трети дня украинскому рынку акций удалось отыграть потери. Наконец, глобальные игроки не стали откладывать вопрос повторного тестирования сопротивлений «в долгий ящик» и фьючерсы на индекс S&P 500 взяли высоту на уровне 1300 пунктов в конце торговой сессии.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, «следующий важный вопрос, на который предстоит ответить уже украинским трейдерам, заключается в следующем: продолжится ли рост фондовых индексов США или рынки готовятся к новой продолжительной консолидации на текущих уровнях? В первом случае у украинского рынка акций действительно есть возможность наверстать упущенное с начала декабря; во втором – консолидация рисковых активов на текущих уровнях равносильна началу коррекции на мировых площадках. Мы предполагаем, что истина вновь окажется посередине, и шансы увидеть индекс S&P 500 через неделю существенно выше (или ниже) текущих уровней невысоки».

Как считает аналитик, в результате украинским трейдерам следует концентрировать внимание на длинных позициях, активным инвесторам – сохранять длинные позиции, но быть готовыми к открытию защитных позиций на срочном рынке. В свою очередь, менее активным инвесторам с долей акций в инвестиционных портфелях на уровне 50% следует продолжать оставаться вне рынка и игнорировать новостные заголовки и динамику фондовых индексов.