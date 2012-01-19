Эксперты: биржи Европы и США в среду выросли на фоне заявления МВФ

Биржи Европы и США завершили торги в среду, 18 января, преимущественно на положительной территории на фоне сообщения о том, что МВФ рассматривает возможность выделения части своих средств для борьбы с долговым кризисом в Европе.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, поддержку фондовым индексам в среду оказал квартальный отчет Goldman Sachs, превысивший ожидания аналитиков, а также успешные размещения гособлигаций Португалии и Германии. В то же время, известие об ухудшении прогноза Всемирного банка по росту мирового ВВП внесло негативные настроение на рынок.

Как отмечают аналитики, опубликованная в среду статистика из США носила разнонаправленный характер. Так, индекс рынка жилья вырос с 21 до 25 в декабре, а объем промышленного производства вырос на 0,4%, тогда как ожидался рост до 0,5%.

По информации аналитиков, сегодня в США будет опубликован индекс потребительских цен, данные по рынку труда и жилья, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.

Читайте также:

Трудный год закончился. Встречаем новый трудный год