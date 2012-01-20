Торги по продаже "Закарпатьеоблэнерго" не состоялись

Намеченное на сегодня, 20 января, заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго", в ходе которого должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В ФГИУ также уточнили, что в ближайшее время проинформируют о новой дате заседания конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственных акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Начальная цена госпакета акций - 135 млн. грн. Конкурс по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" должен был состоятся 20 января 2012 года. ФГИУ допустил обе подавшие заявки компании - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» к участию в конкурсе.

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Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

В декабре 2011 г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО «Житомироблэнерго» на приобретение более 50% в уставном капитале «Энергетическая Украина ТВ» (г. Киев). ПАО «Житомироблэнерго» входит в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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