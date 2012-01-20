Эксперты: отчеты компаний из США и размещение облигаций в ЕС способствуют росту акций

Торги на западных фондовых площадках в четверг, 19 января, завершились в плюсе на фоне корпоративных отчетов американских компаний и удачных аукционов по размещению гособлигаций Испании и Франции, доходности по которым снизились по сравнению с предыдущими аукционами.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, финансовые результаты Bank of America, Morgan Stanley и eBay превзошли ожидания. Поддержку биржам в четверг оказали также данные по рынку труда США, которые показали снижение количества обращений за пособиями по безработице с 385 до 352 тыс. В то же время, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и статистика по рынку жилья из США вышли хуже ожиданий, однако эти данные не оказали сильного давления на индексы.

По словам аналитиков, среди факторов, которые в четверг негативно сказались на настроениях инвесторов, было сообщение рейтингового агентства Fitch о существующей вероятности понижения рейтинга шести стран еврозоны, находящихся сейчас в пересмотре: Испании, Италии, Ирландии, Бельгии, Словении и Кипра.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых площадках в четверг завершились на положительной территории. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Енакиевского металлургического завода (+15,99%) и «Укрсоцбанка» (+4,47%), в то же время, хуже рынка завершили торги бумаги «Укртелекома» (-1,14%).

По мнению аналитиков, сегодня среди статистики стоит обратить внимание на индекс деловой активности в промышленности Китая, на данные по розничным продам в Великобритании, а также на данные по продажам домов на вторичном рынке в США. Кроме того, вскоре будет опубликован квартальный отчет General Electric.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 января, вырос на 1,23% – до 530,98 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 616 млн. 457 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,83% – до 1437,42 пункта. Общий объем торгов составил 140 млн. 847 тыс. грн., из них на срочном рынке – 56 млн. 268 тыс. грн.

Читайте также:

Эксперты: биржи Европы и США в среду выросли на фоне заявления МВФ

Эксперты: понижение рейтингов девяти стран еврозоны не стало сюрпризом для фондового рынка