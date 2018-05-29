Риски для фондовых рынков: «Титаник» приплыл не оттуда

Весь негатив прошлого года из Европы, имеющий решающее значение для фондовых рынков, плавно и логично переместился в год настоящий. То есть новогоднее чудо не состоялось…

Тем не менее, американская экономика, в прошлом году продемонстрировавшая потрясающие (с оглядкой на новый мировой вроде бы кризис и массовый пессимизм от экспертов), продолжила спасение «утопающих» рынков акций.

Как говорилось ранее,экономика континента Америка оказалась непотопляемой. «Титаник» в этот раз пришел не отсюда, несмотря на почему-то радостные, уверенные и долговременные массовые заявления в русскоязычном Интернете.

Украинский фондовый рынок в самом начале 2012 года заслуженно отдыхал. В то же время, отмечает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, фондовые индексы США за период Рождественских каникул выросли и достигли наивысших уровней с конца ноября – локального максимума осенне-новогоднего ралли.

Аналитик считает, что «поводом для пусть и умеренного, но оптимизма, вновь стал блок позитивных сюрпризов от экономики Соединенных Штатов: от более ожидаемого роста активности в промышленности до создания довольно значительного как для экономики на грани рецессии числа рабочих мест». При этом, добавил П.Ильяшенко, нельзя не отметить, что напряженность в развитии европейского долгового кризиса заметно уменьшилась: стоимость обслуживания краткосрочного итальянского долга снизилась.

Стоит также обратить внимание на старт отечественного рынка ценных бумаг в новом году, состоявшийся в межпраздничные торговые сессии. Старт, мягко говоря, прошел на холостых оборотах.

По словам аналитиков «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), некоторый всплеск оптимизма на украинском фондовом рынке в первые два торговых дня нового года совершенно иссяк к пятнице, 6 января. За первую торговую неделю 2012 года индекс Украинской биржи потерял 0,2% и к закрытию в пятницу остановился на отметке 1455,5 пункта. При этом объем торгов 6 января был очень низким – 3,4 млн. грн.

В то же время, подчеркивают аналитики ПУМБ, ведущие фондовые площадки мира закончили первую укороченную торговую неделю года незначительным ростом. Оптимизм первого торгового дня 2012 года быстро испарился, когда стали поступать политические новости и статистические данные из Европы. Уровень безработицы в ЕС остается на максимальном за последние 13 лет уровне, составляя 10,3%. Уровень доверия к экономике в еврозоне в декабре 2011 года составил 93,3 пункта, что является минимальным уровнем с ноября 2009 года. Европейская валюта продолжила обесцениваться, обменный курс евро к доллару достиг минимума за последние 15 месяцев.

По мнению аналитиков ПУМБ, фондовый рынок США в течение первой недели года был менее волатильным. Приятным сюрпризом стали статистические данные по уровню безработицы, который в декабре 2011 года составил 8,5%, что является минимумом за последние два года.

Во вторник, 10 января, на отечественном рынке акций стартовали полноценные торги. По словам П.Ильяшенко, ведущие фондовые индексы США обновили осенние максимумы и фактически завершили отыгрывание потерь, понесенных с начала августа 2011 года. В то же время, фондовые индексы США приблизились к диапазону очень сильного уровня сопротивления, что для индекса S&P 500 соответствует отметке 1300 пунктов. «То есть, с одной стороны, динамика рынков акций говорит о доминировании позитивных настроений, с другой стороны – без новой порции благоприятных информационных поводов пространство для роста постепенно заканчивается», - объяснил аналитик.

Информационных поводов к окончанию второй декады января нового года оказалось предостаточно. Главные из них - корпоративная отчетность ведущих компаний США, рейтинги государств Европы и конкурсы по размещению гособлигаций стран ЕС.

Однако перед тем как вернуться к глобальным вопросам, стоит обратить внимание на значительное отставание отечественных фондовых индексов с начала года от мировых индикаторов.

По информации начальника аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елены Евдоченко, индекс Украинской биржи в первой половине января снизился более чем на 6%. В то же время, мировые фондовые площадки показали позитивную динамику. Американские фондовые индикаторы за две недели выросли в среднем на 2,6%, европейские – на 2,3%, китайский – на 3%, российский MICEX - на 4,5%.

По словам аналитика, «разрешение долговых проблем в Европе - вот основной вопрос, который беспокоит инвесторов сейчас. Все задаются вопросом: если Греция объявит дефолт, можно ли предотвратить его последствия или «заражение» распространится на другие страны еврозоны?».

Кроме того, подчеркнула Е.Евдоченко, из общего долга Греции (около 300 млрд. евро) порядка 100 млрд. евро принадлежит частным инвесторам из разных стран мира, поэтому банкротства таких инвесторов могут вызвать «эффект домино». В большинстве стран Европы самая значительная выплата долга приходится именно на 2012 год. Это означает, что многим европейским государствам в условиях экономического спада понадобятся дополнительные заимствования.

Европа преподнесла очередной неприятный сюрприз. Сюрприз этот, тем не менее, оказался ожидаемым (если, конечно, сюрпризы вообще бывают таковыми). Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило рейтинги девяти стран еврозоны. В других, отличающихся от нынешних, условиях, данное сообщение вызвало бы глобальную панику на фондовых рынках. Тем не менее, игроки, которые, похоже, верят в то, что взмах крыла бабочки способен если не изменить мировую историю, то, по крайней мере, повлиять на стоимость акций, остались холодны по отношению к этому понижению рейтингов.

Такое «доверие» рынка к рейтинговым агентствам сложилось еще со времен прошлого, урожая 2008 года, экономического кризиса. Вспомним, что именно тогда прозвучали обвинения в адрес ведущих мировых рейтинговых агентств относительно их доли вины в случившемся (в плане слишком необъективных рейтингов и, как результат, неадекватной оценки ситуации).

Как считают аналитики инвестиционной группы «Сократ», снижение рейтингов девяти стран еврозоны не стало сюрпризом для фондового рынка, и ожидание такого понижения уже было заложено в цену акций.

На данный момент новостной фон для фондовых рынков сложился следующий. Во-первых, макроэкономическая статистика из США в целом поступает позитивная. Корпоративные отчеты ведущих американских компаний, в частности банков, также хороши.

Новостной фон из Европы тоже стал более ровным. Особо стоит обратить внимание на то, что последние аукционы по размещению облигаций ряда стран региона принесли весомые результаты. Помимо этого, МВФ добавил (известная фраза наоборот) ложку меда в бочку европейского дегтя, предложив увеличить собственные ресурсов на 1 трлн. долларов, что теоретически должно существенно помочь в преодолении долгового кризиса в еврозоне. Еще один чрезвычайно важный и на данный момент решающий аспект – Греция сумела договориться с частными инвесторами насчет своего госдолга и, таким образом, пока избежала реальной угрозы немедленного дефолта. Что тоже результат позитивный, хотя и временный. Тем не менее, в настоящий момент Греция продолжает переговоры с частными инвесторами, а также с тремя главными донорами - Еврокомиссией, Европейским центробанком и МВФ. Даже сам факт наличия таких переговоров должен вызывать оптимизм на фондовых рынках, особенно если вспомнить «трения» между руководством ЕС и предыдущим правительством Греции.

Вернемся к сказанному ранее, а именно к пониженным рейтингам ряда государств Евросоюза. Мы уже упоминали, что и доверие инвесторов к самим рейтингам от ведущих агентств также знизилось. В последние дни эта тема получила совершенно неожиданное продолжение. Так, налоговая полиция Италии провела обыски в офисах агентства Standard & Poor`s. Италия, к слову, оказалась в списке стран с пониженным рейтингом именно от этого агентства. Налоговики обвиняют Standard & Poor`s в манипулировании рынком акций.

В чем причина данного действия – честное намерение раскрыть «тайные помыслы» агентства или попытка свалить на кого-то собственное бессилие – мы еще увидим. В целом же понятно, что Евросоюзу в целом и его членам по отдельности предстоят еще более нелегкие, чем сейчас и ранее, времена. Поиски выхода из общеевропейского кризиса, новые способы самоидентификации государств в составе ЕС – этого не избежать. Пока же понятно, что Объединенные Штаты Европы все еще не состоялись. Разные страны, разная ментальность, в отличие от по-прежнему сильного и единого государства США, где даже противоположные политические силы умеют, в критический момент, очень оперативно найти точки соприкосновения и договориться.

В ЕС же амбиции «Старой Европы» в отношении новых государств-членов объединения, вероятно, только мешают скорому и давно уже необходимому решению проблем. Однако не Германией единой… Учитывая, что «Старая Европа», и Германия в особенности, в последнее время принимает решения (и уже не только чисто политические, но и "газовые", и прочие) с учетом интересов скорее России, чем других стран ЕС.

Но вернемся к нашей теме - ценным бумагам. Так, прогнозы аналитиков Erste Group относительно фондовых рынков на 2012 год остаются осторожными, при этом более привлекательными являются прогнозы относительно рынков капитала Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по сравнению с еврозоной. По словам аналитиков, негативные настроения и непринятие рисков все еще преобладают на рынках, а премии за риск остаются высокими.

Как подчеркнул соруководитель департамента исследований фондовых рынков ЦВЕ Erste Group Хеннинг Эскухен, проблема суверенного долгового кризиса требует структурных решений с долгосрочным эффектом. При этом меры по формированию ликвидности успокоят рынок и дадут время для внедрения таких решений.

«В целом мы не ожидаем настолько активного роста рынков капитала, которое можно было наблюдать в 2009 году. Восстановление будет более спокойным, и на него будет влиять улучшение инвестиционных настроений. По оптимистическим ожиданиям, улучшение ситуации можно будет увидеть уже в первом квартале 2012 года, но по реалистичным прогнозам на это уйдет больше времени», – прогнозирует Х.Эскухен.

Остается надеяться, что и Украина в нынешнем году улучшит свои показатели наряду с другими государствами ЦВЕ и, как следствие, сделает очередной шаг к формированию цивилизованного фондового рынка, с общепринятыми и прозрачными для инвесторов правилами.

Олег Коберник (УНИАН)