Общий тон настроений на глобальных биржах остается негативным - эксперт

Общий тон настроений, царящих на глобальных фондовых площадках, остается негативным.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Например, отметил он, в течение выходных высокую популярность в СМИ получила статья под названием «Strong start for stocks, but what`s changed?» - что можно перевести как «Хорошее начало года для акций, но что изменилось?».

В свою очередь, хорошим ответом на этот вопрос является статья в утреннем выпуске Financial Times «Covered bond sales soar amid January flurry», в которой рассказывается о том, что в течение первых трех недель января глобальные банки привлекли около 43 млрд. долларов финансирования путем выпуска обеспеченных облигаций (сovered bonds), что стало рекордом с 2000 года. «Таким образом, пока многие участники рынка продолжают не верить в рост стоимости рисковых активов, такой вариант развития событий все еще остается наиболее вероятным», - прогнозирует аналитик.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, глобальные рынки завершили прошлую неделю на позитивной ноте, однако отсутствие прогресса в переговорах Греции с кредиторами подпортило настроение инвесторам в ходе выходных. В результате, считает аналитик, «новая неделя начинается не столь оптимистично, как можно было ожидать в пятницу, но и не столь пессимистично, как этого можно было ожидать сегодня. Иными словами, перед открытием торговой сессии понедельника внешний фон сложился скорее нейтральный, так как позитивный и негативный векторы настроений уравновесили друг друга».

Безусловно, добавил П.ИЛЬЯШЕНКО, результаты недели не определяются настроениями на начало понедельника. В ближайшие пять торговых сессий нас ждет наиболее активная фаза глобального сезона корпоративных отчетов, а также публикации финансовых результатов ряда украинских компаний. Помимо этого, неделя будет богата публикациями опережающих экономических индикаторов, которые позволят уточнить ожидания от предстоящих публикаций в начале февраля.

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