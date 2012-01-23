ДТЭК обновила состав набсовета «Киевэнерго»

Акционеры энергокомпании ПАО «Киевэнерго» на внеочередном заседании в понедельник обновили состав наблюдательного совета общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мажоритарного акционера компании энергохолдинга ДТЭК.

Согласно сообщению, в обновленный состав набсовета компании избраны ООО «ДТЭК», DTEK Holdings Ltd, DTEK Holdings B.V., DTEK Investments B.V., НАК «Энергетическая компания Украины», а также депутат Киевского городского совета Иван ПЛАЧКОВ (партия «Удар»).

На первом заседании обновленного органа управления общества его главой избран И. ПЛАЧКОВ.

По словам гендиректора ДТЭК Максима ТИМЧЕНКО, И.ПЛАЧКОВ будет представлять в набсовете интересы городского совета и Киевской городской государственной администрации.

«Иван Васильевич (ПЛАЧКОВ - УНИАН) хорошо разбирается в финансово-производственной деятельности компании, проблемах энергетики. … На новом посту он будет активно вовлечен в процессы повышения качества услуг и масштабной модернизации компании, которая должна стать визитной карточкой энергетики Украины», – цитирует пресс-служба ДТЭК М.ТИМЧЕНКО.

Между тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе АК «Киевэнерго», в ходе внеочередного собрания акционеры также утвердили перечень инвестиционных обязательств, которые возлагаются на DTEK Holdings Ltd. в соответствии с договором покупки-продажи акций ПАО «Киевэнерго», заключенным с Фондом государственного имущества Украины.

В рамках корпоративных прав DTEK Holdings Ltd. должен обеспечить надежные поставки электроэнергии потребителям, направлять инвестиции для технического развития, модернизации оборудования и строительства электрических сетей в соответствии с программами, которые ежегодно утверждаются в установленном порядке Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики.

Кроме того, в течение 3 лет от даты перехода покупателю права собственности на пакет акций DTEK должен не допускать без согласования с профсоюзной организацией сокращения численности работников компании более, чем на 5% на год.

Инвестор до 31 декабря 2014 года должен внедрить систему управления охраной труда и промышленной безопасностью в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 или аналогичного международного стандарта и будет осуществлять расходы на охрану труда в соответствии с Законом Украины «Об охране труда».

Акционеры также освободили от исполнения обязанностей членов ревизионной комиссии Любовь ФРИЦКУЮ, Викторию СЫРОМЯТОВУ и юридическое лицо - НАК «ЭКУ». Вместо них в состав ревкомиссии избраны Виктория ВОЛКОВА, Елена ГНЕЗДИЛОВА и Елена САЛОИД.

Кроме того, акционеры внесли изменения и дополнения в Устав ПАО «Киевэнерго», уточнив виды деятельности компании в соответствии с рекомендациями НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, управляющая компания энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings Ltd в декабре 2011 года приобрела на приватизационном конкурсе 25% государственного пакета «Киевэнерго» за 450,5 млн. грн. Таким образом, ДТЭК довел свою долю в УФ компании до 71,89%.

ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.