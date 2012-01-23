Индекс Украинской биржи на прошлой неделе вырос на 2,6% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошедшей недели вырос на 2,6%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, отечественный фондовый рынок в пятницу, 20 января, продемонстрировал незначительный рост котировок. Лидерами роста на Украинской бирже в этот день стали акции «Укртелекома» (+3,5%) и банков: «Райффайзен Банк Аваль» (+2,9%), «Укрсоцбанк» (+2,1%). Стоимость акций «Стирола» (+0,1%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,1%) практически не изменилась.

Аналитики отмечают, что все бумаги горно-металлургического сектора на Украинской бирже в пятницу торговались в минусе. Енакиевский метзавод потерял 3,3%, Алчевский меткомбинат - 1,2%, «Азовсталь» - 0,7%, Авдеевский КХЗ - 0,7%. «Укрнафта» (-1,2%) и «Мотор Сич» (-1,2%) также просели в цене. Торги акциями «Центрэнерго» закрылись падением котировок на 0,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 20 января, вырос на 0,77% – до 535,08 пункта. Общий объем торгов составил 215 млн. 289 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,07% – до 1438,48 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 596 тыс. грн., из них на срочном рынке – 69 млн. 698 тыс. грн.

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