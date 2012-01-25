Госпакет "Крымэнерго" передан Фонду госимущества для его последующей приватизации

Государственный пакет акций ПАО "Крымэнерго" в размере 45% уставного фонда списан со счета в ценных бумагах НАК "Энергетическая компания Украины" и зачислен на счет Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Об этом сообщает электронная система раскрытия информации эмитентов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

Таким образом, на счету НАК "ЭКУ" сегодня остается госпакет акций "Крымэнерго" в размере 25% уставного фонда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля 2011 г. решил продать госпакеты акций ряда энергокомпаний, в том числе и 45% «Крымэнерго».

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (г. Донецк).

«Крымэнерго» завершило 2010 год с прибылью 23,558 млн. грн.