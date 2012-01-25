ФГИУ начал подготовку к приватизации "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к приватизации 45,009% госпакета акций ПАО "Хмельницкоблэнерго" и 45% акций ПАО "Николаевоблэнерго".

Об этом говорится в информации, обнародованной в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" (от 25 января т.г.).

ФГИУ также предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакетов акций.

Напомним, Кабинет министров Украины в июле 2011 г. включил ПАО "Николаевоблэнерго" и ПАО "Хмельницкоблэнерго" в перечень энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, госпакеты акций которых подлежат продаже в 2011 году

Справка УНИАН. Уставный фонд ПАО ЭК "Хмельницкоблэнерго" составляет 33 млн. 637 тыс. 840 грн.

Государству принадлежат 70,01% акций АО, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 18,75% акций принадлежат компании Energy International N. V. (Нидерланды).

ПАО «Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» является монопольным дистрибутором электроэнергии в Николаевской области.

Уставный фонд компании – 39 млн. 660 тыс. 469 грн., номинал акции – 0,25 грн.

Государству принадлежит 70% акций «Николаевоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 15,7802% принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).