Еще одна неудачная попытка коррекции – не повод для покупателей акций праздновать победу

Еще одна неудачная попытка коррекции на фондовых рынках – это, безусловно, не повод для покупателей праздновать окончательную победу.

Так агентству УНИАН прокомментировал результаты торгов вторника, 24 января, аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, во вторник очередная попытка коррекции на мировых площадках в очередной раз завершилась неудачей. Уже к закрытию торгов на фондовых площадках США индекс S&P 500 почти полностью отыграл дневные потери, но решающий удар по позициям пессимистов нанесла компания Apple, отчитавшись лучше ожиданий после закрытия бирж. В результате перед стартом украинских торгов в среду фьючерсы на американские индексы демонстрировали умеренный рост, и у индекса UX есть возможность отыграть хотя бы часть вчерашнего 2%-ного снижения.

По мнению аналитика, украинским игрокам в среду следует держать руку на пульсе корпоративных публикаций, начиная с 14:00. Также существует реальный риск усиления рыночной волатильности после оглашения результатов заседания FOMC. В результате перенос спекулятивных позиций через ночь без наличия солидного запаса прочности у таких позиций не рекомендуется.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «в ближайшие дни будет опубликовано предельно много отчетов о финансовых результатах глобальных компаний, и никто не обещает, что все они будут лучше ожиданий. Напротив, учитывая слабость текущего сезона отчетов, негативные сюрпризы являются более вероятными».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 24 января, снизился на 0,21% – до 545,06 пункта. Общий объем торгов составил 125 млн. 213 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,80% – до 1422,94 пункта. Общий объем торгов составил 95 млн. 669 тыс. грн., из них на срочном рынке – 42 млн. 333 тыс. грн.

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