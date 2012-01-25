Объем биржевого рынка ценных бумаг в 2011 году увеличился почти вдвое

Объем биржевых контрактов (договоров) с ценными бумагами по итогам 2011 года увеличился по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза, или на 104 млрд. 550 млн. грн., - до 235 млрд. 840 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Наибольшие объемы торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли в течение прошедшего года были зафиксированы с государственными облигациями Украины - 99 млрд. 130 млн. грн. (42,03% от общего объема выполненных биржевых контрактов) и акциями - на сумму 79 млрд. 430 млн. грн. (или 33,68%).

Комиссией в прошлом году было зарегистрировано 558 выпусков акций на сумму 57 млрд. 790 млн. грн., что на 17,2 млрд. грн. больше, чем в 2010 г. Кроме того, регулятор зарегистрировал 209 выпусков облигаций предприятий на сумму 35,7 млрд. грн., что по сравнению с 2010 годом больше на 26 млрд. 210 млн. грн.

Также за январь-ноябрь 2011 г. комиссией было зарегистрировано 5 выпусков опционов на сумму 3,4 млн. грн., что по сравнению с показателями за этот же период предыдущего года больше на 867 тыс. грн. Кроме того, за указанный период комиссией зарегистрировано 8 выпусков облигаций местных займов на сумму 584,5 млн. грн., эмитентами выступили такие органы самоуправления, как Верховный Совет Автономной Республики Крым, Запорожский, Черкасский и Харьковский городские советы.

Объем зарегистрированных выпусков инвестиционных сертификатов КУА ПИФ по итогам прошлого года составил 75 млрд. 750 млн. грн., что на 39 млрд. 150 млн. грн. больше 2010 г.

Однако такой показатель, как объем зарегистрированных выпусков акций КИФ, уменьшился по сравнению с 2010 г. на 103 млн. 170 тыс. грн. и по состоянию на конец 2011 года составил 8 млрд. 770 млн. грн.