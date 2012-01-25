Внимание инвесторов сместилось с Греции на макростатистику и корпоративные отчеты - эксперт

Ситуация с переговорами Греции с частными кредиторами по поводу реструктуризации задолженности продолжает оставаться неопределенной, однако внимание инвесторов несколько сместилось с европейских проблем на макроэкономическую статистику и корпоративные отчеты.

Так прокомментировала агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее информации, торги на украинском рынке акций в среду, 25 января, завершились небольшим ростом. По итогам сессии индекс UX вырос на 0,27% до 1426,75 пункта.

Как подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, участники рынков на данный момент находятся в ожидании итогов заседания ФРС США, и ознакомиться с ними можно будет уже завтра. Сегодня в 21:15 по киевскому времени начнется пресс-конференция главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ. «Вероятно, сюрпризов в области денежно-кредитной политики мы не услышим. Ставки по федеральным фондам, скорее всего, останутся на прежнем уровне 0% - 0,25%, а объемы программы twist - неизменными. Интересно будет услышать прогнозы касательно изменения ВВП США, уровня безработицы и других важнейших макроэкономических показателей страны», - считает аналитик.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, в ближайшие два дня выходит обширный блок макроэкономической статистики в США. Это и продажи новостроек в декабре, и заказы на товары длительного пользования. Особое внимание, конечно же, будет обращено на предварительные данные по ВВП в США за четвертый квартал. Ожидается, что здесь рост составит 3% , в то время как в третьем квартале – всего 1,8%. «Соответственно, динамика украинского рынка акций в ближайшие дни всецело будет зависеть от развития ситуации на мировых фондовых площадках», - прогнозирует аналитик.

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