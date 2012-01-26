Эксперт: публикуемая сейчас корпоративная отчетность является очень противоречивой

Публикуемая в настоящее время корпоративная отчетность является весьма противоречивой и не дающей какого-либо ориентира для движения фондовых индексов.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее информации, к открытию отечественных фондовых площадок в среду, 25 января, сформировался умеренно-позитивный внешний фон, что дало импульс к повышению индекса Украинской биржи в начале сессии. Европейские и российские индексы начали день с умеренного позитива, что отчасти объясняется сильной отчетностью компании Apple. Однако площадки «Старого света» быстро растеряли свой рост и ушли в минус. Российский рынок продолжал оставаться устойчивым к внешнему негативу, при этом движущей силой роста выступал банковский сектор. Помимо Apple свои финансовые показатели обнародовали компании Yahoo! Inc., Ericsson AB и Novartis AG, однако их отчеты и прогнозы на текущий год принесли разочарование.

Как подчеркнула Я.ЛАВРИК, торги на Украинской бирже в среду вновь проходили без ярко выраженной динамики. В течение сессии биржевой индикатор несколько раз менял территорию своего пребывания, двигаясь при этом в узком ценовом диапазоне. Причиной противоречивых настроений инвесторов остается неразрешенная ситуация с Грецией. По итогам дня индекс Украинской биржи повысился на 0,27% до 1426,75 пункта.

По мнению аналитика, «в фокусе фондовых рынков остается неопределенная ситуация с Грецией: инвесторы и правительство продолжают дискуссии о том, сколько будет списано греческого долга и какой будет ставка новых бондов. Подавляющее большинство инвесторов уверено, что дефолт Афин неизбежен, а это говорит о том, что данный факт уже учтен в движении рынка, и в случае признания Грецией неспособности расплатиться по своим долгам значительной реакции не последует».

Я.ЛАВРИК считает, что давление на рынки акций в среду оказывало ожидаемое выступление Бена БЕРНАНКЕ, которое состоялось уже после закрытия отечественных торгов. Скорее всего, речь главы ФРС США не принесет сюрпризов, хотя некоторые инвесторы все же надеются на намеки на новый раунд QE3. При этом называемые объемы варьируются в пределах 350-600 млрд. долларов США. «По мнению некоторых участников, ликвидность крайне необходима рынкам для продолжения роста. Действительно, объемы торгов на американских биржах, как, впрочем, и на большинстве фондовых площадок, в последнее время находятся на минимальных с 2008-2009 гг. значениях. Однако, скорее всего, Федрезрв не пойдет на поводу у рынков, что может оказать давление на индексы», - отметила аналитик.

Из опубликованной в среду статистики Я.ЛАВРИК выделила данные по ВВП Великобритании за 4-ый квартал 2011 года. Показатель сократился на 0,2%, что на 0,1% сильнее прогнозов. Безусловно, данный факт имеет негативное влияние на рынки. Индексы деловых ожиданий и делового климата в Германии оказались немногим лучше прогноза. Разочаровали игроков данные с рынка недвижимости США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в декабре сократился на 3,5% против прогноза (-0,1%). При этом влияние статистики на динамику индикаторов в среду было малоощутимым.

По словам аналитика, торговая сессия 25 января на Украинской бирже завершилась без единой динамики. Объемы торгов продолжают оставаться минимальными, что создает благоприятные предпосылки для спекуляций. Среди бумаг индексной корзины максимальный рост продемонстрировали акции Стахановского ВЗ (+2,47%), Ясиновского КХЗ (+1,12%) и банков: «Райффазен Банка Аваль» (+1,31%) и «Укрсоцбанка» (+0,83%). Интересно, что бумаги представителей банковского сектора в последнее время пользуются повышенным спросом. Поддержку эмитентам оказывает рост акции банковского сектора на зарубежных площадках. В частности, банки на российском фондовом рынке прибавили в среду порядка 2-3%.

Как сообщила Я.ЛАВРИК, в минусе завершили день на Украинской бирже акции энергетиков: «Донбассэнерго» (-1,72%) и «Центрэнерго» (-0,10%). Во вторник о своих финансовых показателях за 4-ый квартал 2011 года сообщило «Днепроэнерго». Компания зафиксировала значительный убыток в октябре-декабре прошлого года. Поэтому есть основание полагать, что результаты работы остальных генерирующих компаний также окажутся неутешительными. В красной зоне закрылись также акции Енакиевского метзавода (-0,84%), «Азовстали» (-0,64%) и «Стирола» (-0,46%).

В четверг аналитик ожидает «мягкую просадку» на открытии украинского фондового рынка. Во второй половине дня движение будет определяться блоком статистики из США.

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