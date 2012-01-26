Участники фондового рынка негативно оченивают некоторые нормы законодательства

В проекте закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка» есть нормы, которые имеют признаки чрезмерного регулирования, что может осложнить деятельность участников фондового рынка, привести к дополнительным расходам и нанести вред самому регулятору.

Так прокомментировали УНИАН в Ассоциации «Фондовое Партнерство» принятие в первом чтении Верховной Радой данного законопроекта.

Как отмечают в Ассоциации, законопроект, в частности, содержит требования об обязательном предварительном согласовании с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку любых изменений в учредительные документы лицензиатов. При этом предусмотрено, что такое согласование осуществляется на платной основе.

Ассоциация «Фондовое Партнерство» считает эти нормы "обременительными и вредными для фондового рынка". При этом, как отмечают в Ассоциации, комиссия наделена полномочиями применять санкции к лицензиатам, если изменения в учредительные документы не соответствуют законодательству Украины, в виде штрафа или аннулирования лицензии. Поэтому, по мнению Ассоциации, "усложнять этот механизм, а тем более ставить его на платную основу, - противоречит не только принципам регуляторной политики, но и здравому смыслу".

Кроме того, как отмечают в Ассоциации, "справедливые нарекания со стороны членов Ассоциации вызвали положения законопроекта, обязывающие учредителя (участника, акционера), который владеет долей в уставном капитале лицензиата от 10% и более, в обязательном порядке информировать НКЦПФР и самого лицензиата о намерении продать свою долю или увеличить ее размер". "Очевидно, что эта норма попала в законопроект по ошибке, поскольку с 9 января 2012 г. уже начали действовать ранее принятые изменения в Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг», согласно которым отчуждение или увеличение доли в уставном капитале профучастников фондового рынка подлежит предварительному согласованию с регулятором. Таким образом, вышеуказанная норма обременит учредителя (участника, акционера) дополнительными обязанностями", - отметили в Ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка».

Как отмечают авторы законопроекта, документ предусматривает внесение изменений в законы «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» и «О ценных бумагах и фондовом рынке», которые направлены на совершенствование надзора за профессиональными участниками фондового рынка, выявление реальных владельцев профессиональных участников фондового рынка и установление требований к их деловой репутации и финансовому состоянию.