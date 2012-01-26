Динамику глобальных фондовых рынков сейчас определяет психология участников - эксперт

Ключевой фактор, который сейчас предопределяет ежедневную динамику глобальных фондовых рынков – психология участников.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Иными словами, объяснил он, когда все настроены на снижение – оно становится наименее вероятным сценарием.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «рост стоимости рисковых активов продолжает носить «анемичный» характер, и складывается впечатление, что рост спроса на риск происходит при отсутствии роста аппетита к риску. Это означает, что, несмотря на продолжение восходящей тенденции, единственным сильным аргументом в пользу ее преобладания является уверенность многих участников рынка в неизбежности драматичной коррекции».

В свою очередь, считает аналитик, низкие объемы торгов на украинском рынке акций все еще не позволяют достоверно говорить о будущей направленности вектора движения. Для того чтобы индекс UX демонстрировал положительную динамику по ходу дня, необходимым условием является одновременный рост на зарубежных площадках. Идея «догонять вчерашний рост» вряд ли применима к украинскому рынку в сегодняшних условиях.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, фондовые индексы США в среду, 25 января, снова отыграли внутридневные потери и по итогам торговой сессии прибавили от 0,7% до 1,1% на фоне обещаний ФРС сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне до 2014 года.

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