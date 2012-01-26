На участие в конкурсе по продаже "Винницаоблэнерго" подали заявки три компании

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" подали заявки три компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, сегодня, 26 января, последний день приема заявок на участие в данном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго". Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

Конкурс по продаже 50% госакций "Винницаоблэнерго" состоится 3 февраля 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физических лиц.

Предприятие насчитывает 12 тысяч юридических и 750 тысяч бытовых потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кабмин продлил срок продажи энергокомпаний на 2012 год

Ахметов сгенерировал генерации