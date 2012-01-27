Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) образует десять территориальных органов, которые будут представлять регулятор в регионах Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Согласно резолюции НКЦБФР, в ближайшее время ожидается создание следующих территориальных органов: Крымского с центром в г. Симферополе (объединит АР Крым и г. Севастополь), Западного с центром во Львове (его полномочия будут распространяться на Волынскую, Львовскую, Ровенскую и Закарпатскую области ), Прикарпатского с центром в Ивано-Франковске (Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области), Центрального (базируется в Киеве и объединяет г. Киев, Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую области), Восточного с центром в Харькове (Сумская и Харьковская области), Днепровского с центром в Днепропетровске (полномочия будут распространяться на Днепропетровскую и Запорожскую области), Донбасского с центром в Донецке (Донецкая и Луганская области), Южного (центр - Николаев, полномочия будут распространяться на Николаевскую, Кировоградскую и Херсонскую области), Полтавского (Полтавская область) и Одесского (соответственно, Одесская область).

Данное решение было принято на очередном заседании комиссии 26 января 2012 г.

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