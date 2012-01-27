Украинские акции в четверг продемонстрировали значительный рост - эксперты

Украинский фондовый рынок в четверг, 26 января, продемонстрировал значительный рост акций.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в четверг прибавил 2,7%. При этом общий объем торгов акциями на бирже составил 3,0 млн. долларов. Лидерами роста стали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+7,7%), «Мотор Сичи» (+4,0%) и «Укрнафты» (+3,8%).

По словам аналитиков, все акции горно-металлургического сектора на Украинской бирже в четверг торговались в плюсе. Енакиевский метзавод прибавил 3,0%, Авдеевский КХЗ - 2,9%, Алчевский меткомбинат - 2,4%, «Азовсталь» - 2,2%. «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк» выросли на 2,3%.

Аналитики сообщают, что «Центрэнерго» и «Стирол» на Украинской бирже в четверг укрепились на 3,0 и 2,3% соответственно. В то же время, котировки «Укртелекома» за день упали на 0,9%.

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