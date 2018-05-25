Суровая зима принесла на рынки акций глобальное потепление

Игроки фондовых рынков начали закаляться еще в теплое время года, вырабатывая в себе иммунитет к текущим мрачным и, как справедливо прогнозировалось, еще более мрачным будущим новостям. Вынужденно, конечно, так как что им оставалось делать, когда из Европы шел сплошной негатив, США тоже подключились со своим госдолгом и вытекающими отсюда (как, впрочем, и в ЕС) политическими более чем разногласиями? С глобальной экономикой все плохо, с мировыми финансами – еще хуже. Инвесторам в таких обстоятельствах ничего, кроме как слепо верить в «светлое будущее», не оставалось. Психология игроков фондовых рынков в данных условиях такова – все вокруг ужасно, однако рынок должен жить – и выжить обязательно, теперь уже вопреки обстоятельствам.

Конечно, на рынке существуют еще и «медведи», но есть предел и их игре. Делать ставки на понижение акций имеет смысл только в том случае, когда уверен, что котировки взлетят или хотя бы просто будут расти в обозримом будущем. А для этого даже «медведи» должны иметь некую надежду на появление глобального позитива.

Однако это ретроспектива. Вернемся вперед - к будущему. Будущее в данном случае – настоящий момент, то есть вторая половина января 2012 года. Инвесторы наконец-то дождались определенного позитива, подкрепленного новостями даже из депрессивной Европы.

Как отмечают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), оптимизм в мировые рынки акций вселили удачные размещения государственных долговых бумаг европейских стран. Мировые фондовые рынки закончили торговую неделю 16-20 января дружным ростом. Доходность новых облигаций Испании, Франции и Греции снизилась, что указывает на улучшение инвесторами оценки рисков суверенных заемщиков. Существенную поддержку рынку также оказала информация о снижении числа заявок на пособие по безработице в США до минимального уровня за четыре года. Годовая отчетность ведущих корпораций оказалась в ряде случаев лучше ожиданий, что тоже способствовало подъему настроений инвесторов.

По словам аналитиков ПУМБ, оптимизм ведущих торговых площадок мира достиг и Украины. Отечественный рынок акций за указанную неделю частично отыграл четырехнедельный обвал и вырос на 4,3%. Аналитики полагают, что отставка министра финансов Федора Ярошенко, являвшегося одним из "столпов" Кабинета министров Николая Азарова, и назначение на эту должность Валерия Хорошковского вряд ли стали основной движущей силой роста украинского фондового рынка в четверг, 19 января. В то же время, это назначение определенно не было воспринято рынком негативно.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на радужную картину, описанную выше, ситуация в мировой экономике, и в особенности на финансовых рынках Европы, остается более чем неопределенной. Как следствие, инвесторы колеблются, но со все более преобладающей надеждой на «выздоровление». Соответственно, и эксперты оценивают нынешнюю ситуацию на биржах несколько по-разному.

По мнению аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, общий тон настроений, царящих на глобальных фондовых площадках, остается негативным. Так, отметил он, в течение прошлых выходных высокую популярность в СМИ получила статья под названием «Strong start for stocks, but what`s changed?» - что можно перевести как «Хорошее начало года для акций, но что изменилось?».

В свою очередь, добавил П.Ильяшенко, хорошим ответом на этот вопрос является статья в Financial Times «Covered bond sales soar amid January flurry», в которой рассказывается о том, что в течение первых трех недель января глобальные банки привлекли около 43 млрд. долларов финансирования путем выпуска обеспеченных облигаций (сovered bonds), что стало рекордом с 2000 года. «Таким образом, пока многие участники рынка продолжают не верить в рост стоимости рисковых активов, такой вариант развития событий все еще остается наиболее вероятным», - прогнозирует аналитик.

Не следует также забывать, что в настоящее время важнейшим фактором, определяющим направление движения фондовых рынков, является отчетность мировых корпораций. Она не так хороша, как хотелось бы, однако все же смогла стать драйвером роста рисковых активов. Драйвером, к сожалению, недостаточным.

Как считает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, публикуемая в настоящее время корпоративная отчетность является весьма противоречивой и не дающей какого-либо ориентира для движения фондовых индексов. Так, к открытию отечественных фондовых площадок в среду, 25 января, сформировался умеренно-позитивный внешний фон, что дало импульс к повышению индекса Украинской биржи в начале сессии. Европейские и российские индексы начали день с умеренного позитива, что отчасти объясняется сильной отчетностью компании Apple. Однако площадки Старого света быстро растеряли свой рост и ушли в минус. Российский рынок продолжал оставаться устойчивым к внешнему негативу, при этом движущей силой роста выступал банковский сектор. Помимо Apple свои финансовые показатели обнародовали компании Yahoo! Inc., Ericsson AB и Novartis AG, однако их отчеты и прогнозы на текущий год принесли разочарование.

Я.Лаврик также напомнила об остающемся актуальным греческом вопросе. По ее мнению, «в фокусе фондовых рынков остается неопределенная ситуация с Грецией: инвесторы и правительство продолжают дискуссии о том, сколько будет списано греческого долга и какой будет ставка новых бондов. Подавляющее большинство инвесторов уверено, что дефолт Афин неизбежен, а это говорит о том, что данный факт уже учтен в движении рынка, и в случае признания Грецией неспособности расплатиться по своим долгам значительной реакции не последует».

Вышеприведенное мнение эксперта указывает на то, что инвесторы хоть и держат в поле зрения греческий вопрос, однако давно переболели им и выработали к нему стойкий иммунитет. Поэтому сейчас у них – другие приоритеты.

В свою очередь, начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена Евдоченко подтверждает, что «ситуация с переговорами Греции с частными кредиторами по поводу реструктуризации задолженности продолжает оставаться неопределенной, однако внимание инвесторов несколько сместилось с европейских проблем на макроэкономическую статистику и корпоративные отчеты».

Ранее мы уже говорили, что нынешний сезон корпоративной отчетности весьма противоречив. Но для фондовых рынков он преимущественно проходит со знаком «плюс», а «минусы» - скорее исключения.

Еще одно ожидаемое событие – очередное заседание ФРС США 25 января. Глава федерального резерва Бен Бернанке пообещал сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне до 2014 года, что, в общем, и ожидали рынки. Как следствие, данная новость хоть и добавила позитива инвесторам, однако уже была заложена в цену акций, поэтому слишком ожидаемое событие не стало «событием» и не повлияло на глобальные рынки.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что оптимизма на фондовых рынках в настоящее время заметно прибавилось, он стал необходим не только «быкам», но и «медведям», а мировой кризис, возможно, пока запаздывает…

Игорь Галычак (УНИАН)