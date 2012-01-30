Эксперты прогнозируют рост капитализации шести публичных украинских агрокомпаний

Варшава. Капитализация шести украинских публичных компаний агросектора - Astarta, Avangard, Kernel, Milkiland, MHP и Mriya - в текущем году при благоприятной ситуации на фондовых рынках может увеличиться от 20 до более 100%.

Об этом свидетельствует подготовленный Dragon Capital(DC) годовой прогноз цен акций этих компаний, которым располагает агентство УНИАН.

"Мы рекомендуем покупать бумаги все шести включенных в рапорт компаний, в первую очередь MHP (...) Avangard наш второй самый лучший выбор (...) Наша третья самая сильная рекомендация для Milkiland", - сказано в документе, датированном 17 января.

По оценкам DC, самый большой потенциал роста капитализации среди анализируемых компаний есть у Milkiland: более 150%, до более 10 долларов за акцию с дня опубликования рапорта, или в около 2 раза с цены последнего закрытия прошлой пятницы в почти 5 долларов за акцию (на прошлой неделе Dragon Capital сообщил о пересмотре целевой цены для этой компании из-за риска введения ограничения Россией импорта молочной продукции из Украины - УНИАН).

Больше всего с последнего закрытия на конец года могут подорожать также Avangard, MHP и Mriya - на более 70, 50 и 40% - до около 12, более 20 и почти 9 долларов, соответственно.

Бумаги Аstarta и Kernel могут потяжелеть на более чем 20 и 30% - до около 18 и 21 долларов за штуку.

"Акции могут подорожать в 2012 году за счет большего внимания инвесторов к сильным фундаментальным показателям компаний и меньшего внимания к макрорискам, которые будут уменьшатся за счет позитивных процессов в переговорах с РФ, дальнейшего развития программы МВФ и продолжения сотрудничества с ЕС", - отметила в комментарии УНИАН старший аналитик DC Тамара ЛЕВЧЕНКО.

Она заметила, что в прошлую пятницу EV/EBITDA анализируемых компаний составляло от 2,3 до 6,4, в то время как в среднем этот показатель для аналогичных компаний на развитых рынках составляет 7,5.

"Это значит, что украинский агросектор котируется в среднем с 44% дисконтом к агрокомпаниям на развитых рынках по показателю 2012Е EV/EBITDA", - отметила аналитик.

Собеседник УНИАН добавила, что среди украинских компаний публичными являются около 150, в том числе около 35 из агросектора.