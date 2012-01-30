Эксперты: отчеты украинских «голубых фишек» за 2011 год могут преподнести сюрпризы

Многие «голубые фишки» Украинской биржи в феврале должны опубликовать предварительные результаты за 2011 год, и данные по некоторым компаниям могут преподнести как приятные сюрпризы, так и разочаровать инвесторов.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

Как отмечают аналитики, украинский рынок акций в пятницу, 27 января, проигнорировал негативный внешний фон и вырос. Лидерами роста стали машиностроительные фишки: «Мотор Сич» (+2,9%) и Стахановский ВСЗ (+6,8%). Если последняя уже опубликовала предварительные результаты за 2011 год, то отчетность первой ожидается в конце текущей недели.

По словам аналитиков, по результатам прошлой недели UX вырос на 2,3% и вышел в зеленую зону с начала года. Лидерами роста являются все те же машиностроители: Стахановский ВСЗ (+18,6%), Мотор Сич (+7,7%) и Крюковский ВСЗ (+5%).

Аналитики сообщают, что рынки акций Европы и США в пятницу закрылись незначительным снижением после информации о росте ВВП США в четвертом квартале 2011 года на 2,8%, тогда как прогноз составлял 3%. Особенно инвесторов разочаровали детали: большая часть роста ВВП пришлась на рост запасов, что говорит о вероятном замедлении роста уже в текущем квартале. В Европе Fitch понизил суверенные рейтинги ряда стран, оставив рейтинг Франции (ААА) без изменений.

По информации аналитиков, на текущей неделе будет опубликована такая важная статистика, как количество новых рабочих мест в США (пятница), индексы производственной активности США: ISM (среда) и PMI (вторник). В Брюсселе в понедельник пройдет саммит лидеров ЕС.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 27 января, повысился на 0,66% – до 552,83 пункта. Общий объем торгов на составил 422 млн. 91 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,42% – до 1471,56 пункта. Общий объем торгов составил 157 млн. 863 тыс. грн., из них на срочном рынке – 61 млн. 666 тыс. грн.

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