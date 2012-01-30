Глобальный рынок акций начинает последнюю неделю января снижением – эксперт

Глобальный рынок акций начинает последнюю неделю января снижением.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, добавил он, «вопрос повестки дня можно сформулировать следующим образом: насколько сильно успеют откорректироваться фондовые индексы до момента публикации экономических данных США в первых числах февраля?» Аналитик полагает, что ближайшие уровни поддержки должны остановить продажи как минимум на одну торговую сессию. В результате индекс S&P 500 встретит публикацию данных с рынка труда (пятница, 3 февраля) не ниже отметки в 1300 пунктов.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «для украинского рынка акций такая ситуация должна стать выпуском пара из только что закипевшего котла – покупателям придется вернуть часть позиций». При этом события понедельника и вторника позволят дать ответ на еще один важный вопрос: является ли рост объемов торгов на Украинской бирже устойчивым явлением? В случае положительного ответа можно надеяться на опережающий рост индекса UX в дальнейшем, в противном случае коррекция на украинском рынке акций окажется в несколько раз большей, чем масштаб снижения фондовых индексов США, прогнозирует аналитик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Суровая зима принесла на рынки акций глобальное потепление

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 27 января, повысился на 0,66% – до 552,83 пункта. Общий объем торгов на составил 422 млн. 91 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,42% – до 1471,56 пункта. Общий объем торгов составил 157 млн. 863 тыс. грн., из них на срочном рынке – 61 млн. 666 тыс. грн.