Реестры акционеров ряда входящих в "Киевгорстрой" предприятий разблокированы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во исполнение решения суда приняла решение возобновить внесение изменений в систему реестров собственников именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По информации комиссии, данным решением НКЦБФР разблокировано ведение реестров следующих предприятий: ОАО «АТП – 1», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №3», ОАО «ДСК «Отрадный», АООТ «Жуляны», ОАО «Завод железнобетонных изделий №1», ОАО «Киевстройдеталькомплект», ОАО «Асфальтобетонный завод», ОАО «Горстройтранс», ОАО «Автотранспортное предприятие №2», ОАО «Трест Киевгорстрой – 3», ОАО «Трест Горстрой – 4», ОАО «Трест Киевподземпутьстрой – 2», ОАО «Трест Киевспецстрой», ОАО «Киевэлектромонтаж», ОАО «Строймеханизация», ОАО «Домостроительный комбинат №3», ОАО «Трест Киевгорстрой – 6», ОАО «Управление специальных машин», ОАО «ПТИ «Киеворгстрой», ОАО «Экспериментально-механический завод «Металист», ОАО «Домостроительный комбинат №4», ОАО «Київоздоббуд», ОАО «Экспериментально-механический завод», ОАО «Автотранспортное предприятие №5», ОАО «Автотранспортное предприятие №7», ОАО «Тайга», ОАО «Промінь», ОАО «Завод отделочных материалов», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №7», ОАО «Стройтранс», ОАО «Инвестиционные технологии».

Напомним, реестры данных акционерных обществ были заблокированы комиссией осенью 2010 г. в связи с наличием информации о противоправном отчуждении принадлежащих ХК «Киевгорстрой» акций указанных обществ и соответствующим обращением холдинговой компании.

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