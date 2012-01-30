"ЛЭО", VS Energy и "Львовоблэнерго" допущены к участию в конкурсе по "Винницаоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" все три компании, подавших заявки на конкурс, - ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 26 января был последний день приема заявок на участие в данном конкурсе.

ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго". Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

Конкурс по продаже 50% госакций "Винницаоблэнерго" состоится 3 февраля 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физических лиц.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

Крупнейшими частными акционерами “Львовоблэнерго” являются ряд кипрских компаний.