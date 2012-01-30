На 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" претендуют три компании

На участие в конкурсе по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" поступило три заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, сегодня, 30 января, был последний день приема заявок на данный конкурс.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго".

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний. В частности, они предусматривают, что в конкурсе по продаже пакетов акций облэнерго имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО, или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

Приватизационный конкурс по продаже 45% госакций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Справка УНИАН. "Черновцыоблэнерго" в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.