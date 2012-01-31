«Энергокомпания Украины» передала ФГИУ 50% акций «Днепрооблэнерго»

НАК "Энергетическая компания Украины" передала 50% акций энергоснабжающей компании ПАО "Днепрооблэнерго" (г. Днепропетровск) в распоряжение Фонда государственного имущества.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Таким образом, на сегодняшний день в собственности НАК "ЭКУ" остался 25% пакет акций облэнерго.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля 2011 года решил продать 50% акций «Днепрооблэнерго». По оценкам экспертов, на покупку госпакета акций компании будут вероятно претендовать частный энергохолдинг ДТЭК и группа «Приват».

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 15% акций ПАО «Днепрооблэнерго» контролирует Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2010 год с прибылью 42,117 млн. грн.

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