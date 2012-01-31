Ход переговоров о реструктуризации долга Греции вызвал обеспокоенность инвесторов - эксперты

Поскольку переговоры о реструктуризации долга Греции еще не завершились, у инвесторов это вызвало обеспокоенность.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

Кроме того, отмечают аналитики, значительно выросла доходность 10-летних гособлигаций Португалии - до 17,4%. Основные европейские индексы в понедельник, 30 января, снизились более чем на 1%. Рынки США также закрылись снижением, однако не таким значительным, как в Европе. Так, индекс S&P 500 потерял 0,25%.

По словам аналитиков, в то время как мировые рынки снижались, украинский индекс UX в понедельник продемонстрировал совершенно противоположную динамику. Рост на Украинской бирже произошел благодаря значительному росту акций «Мотор Сичи» (+4,5%). Ожидается, что компания опубликует предварительные результаты за 2011 год в начале февраля. После такого же отчета годом ранее акции «Мотор Сичи» взлетели на 10%.

Кроме того, по информации аналитиков, продолжает свой рост Стахановский ВСЗ (+2,5%) после публикации результатов 2011 года. По остальным «голубым фишкам» Украинской биржи прошла фиксация прибыли после роста на предыдущей неделе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 30 января, вырос на 0,47% – до 555,43 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 968 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,73% – до 1482,35 пункта. Общий объем торгов составил 108 млн. 344 тыс. грн., из них на срочном рынке – 44 млн. 486 тыс. грн.

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