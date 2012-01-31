Конкурс по продаже 50% «Закарпатьеоблэнерго» перенесен на 13 февраля

Конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» перенесен на 13 февраля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственных акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Начальная цена госпакета акций - 135 млн. грн. Конкурс по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" должен был состоятся 20 января 2012 года. ФГИУ допустил обе подавшие заявки компании - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» к участию в конкурсе.

Однако намеченное на 20 января заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго", в ходе которого должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).