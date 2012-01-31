Заявки на конкурс по продаже 45% «Черновцыоблэнерго» подали ЛЭО и VS Energy

На участие в конкурсе по продаже 45%-ного государственного пакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго» подали заявки ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина»).

Об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

Напомним, вчера, 30 января, был последний день приема заявок на конкурс по продаже госпакета акций «Черновцыоблэнерго».

По данным пресс-службы ФГИ, всего на конкурс было подано две заявки.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго». Приватизационный конкурс по продаже 45% госакций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн. Уставный фонд «Черновцыоблэнерго» составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.