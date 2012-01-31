Причиной волатильности фондовых рынков снова является Греция - эксперты

На текущей неделе рынки акций будут ожидать решений по поводу реструктуризации долга Греции, вследствие чего их волатильность останется высокой.

Такую точку зрения высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в еженедельном обзоре.

По их словам, финансовые рынки на прошедшей неделе были подвержены высокой волатильности. Дневные колебания индексов ведущих мировых торговых площадок были высоки, но по результатам недели они закрылись с незначительным приростом или снижением.

Как подчеркивают аналитики, причиной турбулентности были события, связанные со списанием государственного долга Греции. Настроения на рынках то улучшались, то ухудшались в зависимости от наличия или отсутствия прогресса в переговорах между правительственными органами и инвесторами – держателями греческих государственных долговых бумаг, подлежащих списанию.

Аналитики отмечают, что к концу недели переговоры «застопорились» ввиду отсутствия компромисса по размеру процентной ставки купона по облигациям, на которые будет обменен греческий долг. Инвесторы хотели получить доходность в размере 4-4,5%, тогда как правительственные органы предлагали 3-3,5%. Ожидается, что размер компромиссной ставки будет 3,75%.

По мнению аналитиков, новости из-за океана на прошлой неделе также не были однозначными. Инвесторы позитивно восприняли решение ФРС США оставить размер базовой ставки на низком уровне. Это решение усилило ожидания инвесторов, что программа QE3 все же будет реализована. Плохие новости поступили в пятницу, когда стало известно, что ВВП США в четвертом квартале 2011 года увеличился на 2,8% вместо ожидаемых 3%.

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